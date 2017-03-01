Футбол: "Дордой" пробился в групповой этап Кубка АФК

Бишкекский "Дордой" сыграл вничью ответный матч с таджикистанским "Хосилотом" в рамках квалификации Кубка АФК.

Как сообщает футбольный клуб "Дордой", уже на седьмой минуте Анатолий Власичев подал угловой, а Ислам Шамшиев, подобрав мяч у штрафной, выстрелил в правый угол от вратаря "Хосилота". Счет матча стал 1:0 в пользу "Дордоя".

Гол на чужом поле значительно повысил шансы "Дордоя", чтобы пробиться в финальную стадию Кубка АФК, так как сопернику нужно было уже забивать три гола.

На 27-й минуте "Дордой" мог забить второй гол со штрафного, но после удара Власичева мяч попал в штангу.

Ответный гол "Хосилот" все-таки сумел забить, в конце матча на второй добавленной минуте Хасан Мухамаджони головой направил мяч "Дордоя" - 1:1.

Напомним, в первом матче, прошедшем 21 февраля на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева в Оше, "Дордой" добился победы с минимальным счетом 1:0 над "Хосилотом". По итогам двух встреч "Дордой" завоевал единственную путевку в групповой раунд Кубка АФК.

Отметим, всего четыре команды боролись за единственную путевку в групповой раунд Кубка АФК. Ранее "Дордой" и "Хосилот" в двухматчевых противостояниях обыграли своих соперников. В частности, вице-чемпион и обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский "Дордой" одолел "Балкан", а серебряный призер Таджикистана "Хосилот" - чемпиона Афганистана "Шахин Асмаи".