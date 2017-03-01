В Московской области произошел пожар на складе, где работали кыргызстанцы

245  0
Айдана Абдуваитова

Вчера, 28 февраля, в Московской области произошел пожар на складе, где работали трудовые мигранты Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-секретарь кыргызстанского посольства в Москве Гульбарчын Байымбетова.

Инцидент произошел 27 февраля на территории постройки, расположенной на Новомаруссинском проезде в деревне Машково. Сообщение о пожаре поступило примерно в 17.00, ликвидировать его удалось к 3 часам утра 28 февраля. В общей сложности площадь возгорания составила порядка 6 тыс. кв. метров.

Почти сразу после происшествия сотрудники посольства выехали на объект. Как выяснилось, на складах двух фирм работали 8 граждан КР, никто из них не пострадал.

Работодатели заверили, что никто из кыргызстанцев не будет сокращен и их рабочие места сохранятся.

URL: http://www.vb.kg/356111
Теги:
пожар, Россия, соотечественники, трудовая миграция, Москва
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  