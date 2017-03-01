В Московской области произошел пожар на складе, где работали кыргызстанцы

Вчера, 28 февраля, в Московской области произошел пожар на складе, где работали трудовые мигранты Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-секретарь кыргызстанского посольства в Москве Гульбарчын Байымбетова.

Инцидент произошел 27 февраля на территории постройки, расположенной на Новомаруссинском проезде в деревне Машково. Сообщение о пожаре поступило примерно в 17.00, ликвидировать его удалось к 3 часам утра 28 февраля. В общей сложности площадь возгорания составила порядка 6 тыс. кв. метров.

Почти сразу после происшествия сотрудники посольства выехали на объект. Как выяснилось, на складах двух фирм работали 8 граждан КР, никто из них не пострадал.

Работодатели заверили, что никто из кыргызстанцев не будет сокращен и их рабочие места сохранятся.