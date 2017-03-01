Депутаты предлагают вызвать генпрокурора и главу ГКНБ на заседание ЖК

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Гулиза Авазова

Депутаты предлагают вызвать на заседание Жогорку Кенеша генерального прокурора Индиру Джолдубаеву и главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева по делу Омурбека Текебаева. Такое предложение внес депутат "Ата Мекена" Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, парламент не должен оставаться в стороне, когда такие международные организации, как ОБСЕ и Евросоюз высказывают обеспокоенность задержанием Текебаева.

Он заявил, что политическая стабильность в стране подвергается риску, основываясь на заявлении двух непонятных иностранных граждан.

Его предложение поддержали коллеги Мирлан Бакиров, Жанар Акаев и Торобай Зулпукаров, который отметил, что информацию генерального прокурора нужно заслушать.

В итоге депутаты проголосовали за то, чтобы пригласить Джолдубаеву и Сегизбаева. Однако на вопрос парламентариев о том, когда они будут вызваны, спикер Чыныбай Турсунбеков не смог ответить внятно, сославшись на то, что ему нужно позвонить и уточнить время.

URL: http://www.vb.kg/356114
Теги:
Омурбек Текебаев, парламент
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