Спикер назвал причину отсутствия Текебаева на заседании ЖК "уважительной"

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков назвал причину отсутствие Омурбека Текебаева на заседании "уважительной".

Перед началом сегодняшнего заседания спикер назвал фамилии депутатов, которые отсутствуют на заседании, и выяснилось, что двое депутатов находятся в командировках за границей.

Также он назвал фамилию Текебаева и сказал, что он отсутствует по уважительной причине.

Напомним, в настоящее время Текебаев находится в СИЗО ГКНБ, он был задержан 26 февраля по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса.