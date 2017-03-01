Спикер назвал причину отсутствия Текебаева на заседании ЖК "уважительной"

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Гулиза Авазова

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков назвал причину отсутствие Омурбека Текебаева на заседании "уважительной".

Перед началом сегодняшнего заседания спикер назвал фамилии депутатов, которые отсутствуют на заседании, и выяснилось, что двое депутатов находятся в командировках за границей.

Также он назвал фамилию Текебаева и сказал, что он отсутствует по уважительной причине.

Напомним, в настоящее время Текебаев находится в СИЗО ГКНБ, он был задержан 26 февраля по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса.

URL: http://www.vb.kg/356116
Теги:
Омурбек Текебаев, парламент
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