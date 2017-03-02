Горожанам отдельных районов необходимо запастись питьевой водой

Из-за ремонта на водозаборе "Северный" сегодня, 2 марта, с 9.00 до 20.00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщают в муниципалитете.

Без живительной влаги временно останутся жители жилого района, ограниченного улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Саадаева, р. Ала-Арча, а также в жилгородке Красный Строитель, индивидуальные застройки Кёлмё, Ак-Тилек, Алтын-Бешик, Саламалик, предприятия и организации: СШ №18, 33, 35, детсад №12, посольство Пакистана, котельные "Бишкектеплокоммунэнерго" по ул. Васильева, Чуйское объединение автовокзалов и автостанций, главный штаб национальной гвардии, ОсОО "Электросила", городская противотуберкулезная больница, военный комиссариат В/ч 41069, институт биотехнологии АН КР, ЧП Сафонова "Химический завод", спецавтобаза "Бишкекводоканала", туркомплекс "Бишкектурбазасы".

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, учреждения и организации запастись питьевой водой.