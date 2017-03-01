Кыргызско-иранский бизнес-форум в Бишкеке запланирован на третью декаду мая. Об этом стало известно в рамках рабочего визита директора Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР Алымбека Орозбекова в г. Тегеран (Иран) с 19 по 23 февраля.

В ходе визита состоялась встреча с заместителем директора Организации по инвестициям, экономической и технической помощи при Министерстве экономических отношений и финансов ИРИ Алиреза Мирвези, относительно реализации Меморандума о взаимопонимании между Агентством и Организацией о создании Кыргызско-Иранского совместного инвестиционного совета.

Следует отметить, заседания Совета будут проводиться ежегодно в Бишкеке или Тегеране на ротационной основе, предпочтительно одновременно с заседанием Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству обеих стран. Также в ходе встречи были определены члены Кыргызско-Иранского инвестиционного Совета.

Данный Совет создан с целью повышения уровня инвестиционного сотрудничества между двумя странами, реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, таких как энергетика, горная добыча, туризм, промышленность, сельское хозяйство и другие.

В рамках деятельности Совета планируется определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности двух стран, разработка предложений по повышению эффективности инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата КР.

Также состоялась встреча директора Агентства Орозбекова с вице-президентом Торгово-промышленной палаты ИРИ по международным делам Мохаммедом Реза Бакхтари. Иранская сторона была проинформирована об экспортном потенциале страны, возможностях реализации совместных торговых миссий, увеличении торгово-экономических отношений.

Орозбеков провел встречу и с Директором департамента сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и мелиорации ИРИ Мина Кордестани. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, оказания содействия представителям бизнеса двух стран по диверсификации экспорта.

Следует отметить, данный визит проводился в целях исполнения Плана мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента ИРИ Х. Роухани в КР.