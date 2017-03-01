Из-за тумана в Бишкеке изменился график авиарейсов

Из-за тумана в Кыргызстане произошли изменения во внутренних и международных авиарейсах. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Манас".

Сегодня утром прибывающие рейсы из Оша, Джалал-Абада и Урумчи были задержаны.

"Был туман и поэтому была задержка, но сейчас все уже нормализовалось. Внутренние рейсы начали работать, а самолет из Урумчи из-за тумана не смог сесть и обратно улетел. Теперь после дозаправки он прилетит в Бишкек", - объяснили в аэропорту.

Ранее метеорологи сообщали о резком похолодании в начале марта.