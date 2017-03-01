Сторонники Текебаева раздражают даже аполитичных граждан

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Кирилл Степанюк

Возбужденная толпа, которая несколько дней осаждает то здание ГКНБ, то Дом правительства с требованиями отпустить депутата Текебаева, похожа не на идейных сторонников политика, а шпану.

Как можно требовать отпустить из СИЗО человека, которого обвинили в получении взятки в миллион долларов? О какой политической подоплеке или репрессиях может идти речь, если лидер "Ата Мекена" уличен в мошенничестве и махровой коррупции?

Но Салянова, Шыкмаматов, Шер-Нияз, Иманалиев не унимаются, они продолжают твердить во всех интервью, что в Кыргызстане власти преследуют политических оппонентов, фабрикуя против них уголовные дела. Посудите сами, для чего крупному российскому бизнесмену Леониду Маевскому, создателю и совладельцу серьезных телекоммуникационных проектов оговаривать Текебаева?

Соратников и сторонников Текебаева, видимо, нисколько не смущает то, что они выглядят глупо. Они рассчитывают только на грубую силу, и как раз такие митинги, которые активно поддерживает прозападная креатура, можно расценивать как попытку запугать власть и оказать давление на следствие. К чему истерики, если суд по мошенничеству все мировое сообщество будет рассматривать под микроскопом. Если появится хотя бы малейший повод или намек на необъективность, Запад не упустит возможность и попытается разыграть комбинацию, как с делом Азимжана Аскарова.

О текебаевском деле Алмазбек Атамбаев высказался в ходе встречи с Владимиром Путиным. "Я неоднократно говорил, что все это выплывет наружу. Теперь многие политические деятели, которые пришли к власти в 2010 году, боятся, что их дела также всплывут. Политика в том, что вор должен сидеть в тюрьме, кто бы это ни был. Происходящее - никакая не репрессия, это чистой воды коррупция. Не знаю, хватит ли сил у следующего президента доводить до конца такие вопросы, но при мне такие дела будут доводиться до конца. Руководство временным правительством в 2010 году не должно быть индульгенцией", - подчеркнул президент.

Политолог Бакыт Бакетаев обратил внимание на то, что за шесть лет президентства Атамбаева он не припомнит, чтобы кого-то из осужденных выпустили "благодаря" митингам.

"Некоторые защитники Текебаева используют ситуацию для своего личного блага, это видно невооруженным глазом. Их истерики и эпатаж еще больше усугубляют ситуацию. И неудивительно, что эти ораторы уже ничего не вызывают, кроме отвращения. У нас, к сожалению, акции протеста стали атрибутом любого громкого уголовного дела, практически процессуальным действием. Митинги стали традицией, это естественно, что родственники, друзья, единомышленники сопартийцы, просто сторонники и фанаты выражают таким образом свою солидарность и поддержку. Но я как бывший сотрудник антикоррупционного ведомства точно могу сказать, что митинги только озлобляют. Так что если перейдем на эпатажную, популистскую митинговщину, можем получить дикий бардак. Пострадают невинные дети или старики, а не тот, кто сейчас срывает резьбу стабильности", - констатирует эксперт.

Атамекеновцы сейчас пытаются раскачивать ситуацию в стране, так как для них это единственный вариант избежать уголовную ответственность. Практически вся партийная верхушка, за редким исключением, замешана в коррупционных скандалах или мошенничестве. Так что кое-кто очень сильно заинтересован в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Кыргызстане.

URL: http://www.vb.kg/356123
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, ГКНБ, коррупция, митинг, мошенничество, президент, уголовная ответственность
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