Трамп исключит Ирак из списка стран, гражданам которых запрещен въезд в США

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Ирак будет исключен из списка стран, прием граждан из которых в США временно ограничен. Такое решение может принять президент США Дональд Трамп, сообщает Росбалт со ссылкой на Associated Press и источники в Белом доме.

Как уточняется, Пентагон и Госдепартамент оказали давление на администрацию президента, обратив внимание на ключевую роль Ирака в борьбе с группировкой "Исламское государство", и предложили Белому дому пересмотреть позицию касательно этой страны.

Накануне Трамп впервые в качестве американского лидера выступил в конгрессе. Он заявил, что США ищет новых друзей и хочет мира "везде, где это возможно". Касаясь темы беженцев, Трамп отметил, что для решения проблемы необходимо обеспечить условия для возвращения мигрантов. "Мы должны учиться на ошибках прошлого - мы видели войну и разрушение, которые творились по всему миру. Единственным долгосрочным решением для этих гуманитарных катастроф является создание условий, когда вынужденные переселенцы могут безопасно вернуться домой и начать долгий процесс восстановления", - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что лидер США подпишет новый указ об иммиграции 1 марта.

URL: http://www.vb.kg/356125
Теги:
Ирак, США, Дональд Трамп
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