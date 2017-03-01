В ЖК недоумевают, почему нельзя задать вопросы главе ГКНБ о деле Текебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 1 марта, на заседании парламента глава Госкомитета национальной безопасности Абдил Сегизбаев даст информацию о деле Текебаева.

По словам Торага Чыныбая Турсунбекова, при этом парламентарии не будут задавать вопросов. "Мы заслушаем только информацию. В соответствии с регламентом, в таких случаях решение не принимается, обсуждения не проводится", - сказал Турсунбеков.

Однако нардепов от фракции "Ата Мекен" не устроило данное заявление. Парламентарий Садык Шер-Нияз заявил, что утром депутаты предложили выслушать и обсудить данный вопрос. "Бывают случаи, когда нам приходится бороться за микрофоны. "Ата Мекен" уже задал все свои вопросы, может, у других они возникнут. Здесь есть представители других фракций. Если все скажут, что у них нет вопросов, то пусть глава Госкомитета национальной безопасности уходит", - отметил нардеп.

В свою очередь Каныбек Иманалиев отметил, что парламентарии не задают вопросов только на правительственном часе. "Зачем тогда пригласили его, если не сможем задать ему вопросы? В таком случае информация будет заслушана лишь в одностороннем порядке", - сказал он.

На это спикер парламента ответил, что в соответствии с регламентом, такие вопросы без решения комитета не принимаются. "Мы сейчас принимаем политическое решение. Вопрос включили в повестку дня, мы вызвали должностных лиц для информации и потом будем путем предложений рассматривать проблему вопросов и ответов", - сказал Турсунбеков.

URL: http://www.vb.kg/356126
Теги:
Чыныбай Турсунбеков, Садык Шер-Нияз, Ата Мекен
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