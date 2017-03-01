Абдиль Сегизбаев: Текебаев получил $1 млн от Маевского двумя траншами

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Гулиза Авазова

В 2010-м году лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев получил $1 млн двумя траншами от Леонида Маевского. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, доверенные лица Текебаева получили сначала $300 тысяч, а потом $700 тысяч.

Сегизбаев добавил, что Маевский является потерпевшим в этом деле. После получения денег Текебаев во время встречи с Маевским изменил условия договора, точнее потребовал свои проценты от дальнейшей продажи "Альфа-Телекома".

Встреча сторон состоялась в 2010 году, ее организовали Дуйшенкул Чотонов и Талант Маматкеримов, сообщил глава ГКНБ.

URL: http://www.vb.kg/356127
Теги:
ГКНБ, Омурбек Текебаев, парламент
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