Капитан "Азии MIX" Эльдияр Кененсаров будет судить Премьер-лигу КВН

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Айдана Абдуваитова

Капитан команды "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров вошел в состав жюри Премьер-лиги КВН. Об этом сообщается на официальном сайте КВН.

Вчера, 28 февраля, в Москве стартовал новый сезон Премьер-лиги. В 1/8 сыграли восемь российских команд.

В состав жюри вошли:

  1. Эльдияр Кененсаров (капитан команды "Азия MIX", Кыргызстан);
  2. Филипп Воронин (капитан команды "Детективное агентство "Лунный свет", Россия);
  3. Герман Иванов (участник команды "Сборная города Мурманска", Россия);
  4. Валерий Равдин (участник команды "Плохая компания", Россия).

Напомним, Премьер-лига является второй по статусу после Высшей лиги телевизионной игрой КВН. В Премьер-лиге играют более молодые команды КВН, в основном чемпионы и финалисты разных официальных лиг, наиболее успешные команды переходят уже в Высшую лишу. Ведёт Премьер-лигу Александр Масляков-младший, а в жюри сидят известные кавээнщики.

URL: http://www.vb.kg/356128
Теги:
КВН, шоу-бизнес
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