Капитан "Азии MIX" Эльдияр Кененсаров будет судить Премьер-лигу КВН

Капитан команды "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров вошел в состав жюри Премьер-лиги КВН. Об этом сообщается на официальном сайте КВН.
Вчера, 28 февраля, в Москве стартовал новый сезон Премьер-лиги. В 1/8 сыграли восемь российских команд.
В состав жюри вошли:
Напомним, Премьер-лига является второй по статусу после Высшей лиги телевизионной игрой КВН. В Премьер-лиге играют более молодые команды КВН, в основном чемпионы и финалисты разных официальных лиг, наиболее успешные команды переходят уже в Высшую лишу. Ведёт Премьер-лигу Александр Масляков-младший, а в жюри сидят известные кавээнщики.