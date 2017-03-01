Капитан "Азии MIX" Эльдияр Кененсаров будет судить Премьер-лигу КВН

Капитан команды "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров вошел в состав жюри Премьер-лиги КВН. Об этом сообщается на официальном сайте КВН.

Вчера, 28 февраля, в Москве стартовал новый сезон Премьер-лиги. В 1/8 сыграли восемь российских команд.

В состав жюри вошли:

Эльдияр Кененсаров (капитан команды "Азия MIX", Кыргызстан); Филипп Воронин (капитан команды "Детективное агентство "Лунный свет", Россия); Герман Иванов (участник команды "Сборная города Мурманска", Россия); Валерий Равдин (участник команды "Плохая компания", Россия).

Публикация от Команда КВН "Aзия Mix" (@asiamix_kvn) Фев 28 2017 в 8:10 PST

Напомним, Премьер-лига является второй по статусу после Высшей лиги телевизионной игрой КВН. В Премьер-лиге играют более молодые команды КВН, в основном чемпионы и финалисты разных официальных лиг, наиболее успешные команды переходят уже в Высшую лишу. Ведёт Премьер-лигу Александр Масляков-младший, а в жюри сидят известные кавээнщики.