Джолдубаева: Я лично подписывала постановление о возбуждении дела Текебаева

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Аида Джумашева

"Не стоит учить депутатов, как себя вести. Где правда, а где ложь - время покажет", заявил сегодня, 1 марта, на заседании парламента депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев на просьбу главы ГКНБ не нагнетать обстановку вокруг уголовного дела в отношении Омурбека Текебаева.

Парламентарий задал вопрос генпрокурору Индире Джолдубаевой, насколько достаточным поводом для возбуждения уголовного дела является заявление крупного бизнесмена спустя семь лет.

На что глава надзорного органа ответила, что уголовное дело в отношении Текебаева возбуждено по материалам, выделенным из уголовного дела по заявлению Раушан Рыкуновой, бывшего депутата парламента Омурбека Абдырахманова и гражданина РФ Леонида Маевского. "Заявление подтверждается другими свидетельскими показаниями. Этого достаточно, чтобы возбудить уголовное дело. В частности, действительным происхождением событий на тот момент - манифестами, перелетами Маевского сюда", - сказала Джолдубаева.

Масалиев спросил, насколько подтвержден факт передачи денег. По словам генпрокурора, эти моменты будут установлены следствием.

Джолдубаева отметила, что лично подписывала постановление о возбуждении уголовного дела, так как оно касалось депутата ЖК.

Парламентарий обратился к главе ГКНБ и генпрокурору с просьбой объективно вести следствие. "Я заслушивал информацию по таким же делам в 2005 и 2010 годах. Генпрокуроры говорили, что все доказано, однако потом история доказывала обратное. Любое решение несет последствия. Обращаясь к вам, хочу сказать следующее: расследуйте дело объективно, не оказывайте медвежью услугу никому", - заявил депутат.

URL: http://www.vb.kg/356129
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, Омурбек Текебаев, Индира Джолдубаева
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