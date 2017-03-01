Глава ГКНБ: При задержании Текебаева не привлекались сотрудники "Альфы"

При задержании лидера фракции "Ата Мекена" Омурбека Текебаева в аэропорту не привлекались сотрудники "Альфы" и не применяли физическую силу. Об этом сообщил сегодня, 1 марта, глава ГНКБ Абдиль Сегизбаев.

По его словам, появилась информация, что при задержании Текебаева были привлечены сотрудники "Альфы", но это ложь. Спецназ и так несет усиленную службу в аэропортах "Бишкека" и "Оша", так как в мире происходят теракты в воздушных гаванях.

Также он добавил, Текебаев приземлился в Бишкеке в 03.20, с аэропорта в ГКНБ был доставлен в 4.00 утра. А в 5.00 ему предоставили адвоката. Также ему дали возможность встретиться с супругой.

Напомним, в настоящее время Текебаев находится в СИЗО ГКНБ, он был задержан 26 февраля по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса.