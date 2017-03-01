Депутаты: Почему не были задержаны лица, давшие взятку Текебаеву?

Депутаты Жогорку Кенеша недоумевают почему не были задержаны лица, давшие взятку Омурбеку Текебаеву.

В частности, Алтынай Омурбекова спросила, попадают ли под статью Уголовного кодекса действия бизнесмена из России Леонида Маевского за дачу взятки должностному лицу.

Аналогичные вопросы задали также другие депутаты - Каныбек Иманалиев, Аида Салянова и другие.

Глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев ответил, что вопрос поступления средств сейчас выясняется. Ранее в своем выступлении он сказал, что Маевский является пострадавшим.

Как отметила генпрокурор Индира Джолдубаева, действиям Маевского будет дана правовая оценка в ходе следствия и на сегодняшний день статус потерпевшего ему не присвоен.