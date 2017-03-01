Депутаты: Почему не были задержаны лица, давшие взятку Текебаеву?

250  0
Гулиза Авазова

Депутаты Жогорку Кенеша недоумевают почему не были задержаны лица, давшие взятку Омурбеку Текебаеву.

В частности, Алтынай Омурбекова спросила, попадают ли под статью Уголовного кодекса действия бизнесмена из России Леонида Маевского за дачу взятки должностному лицу.

Аналогичные вопросы задали также другие депутаты - Каныбек Иманалиев, Аида Салянова и другие.

Глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев ответил, что вопрос поступления средств сейчас выясняется. Ранее в своем выступлении он сказал, что Маевский является пострадавшим.

Как отметила генпрокурор Индира Джолдубаева, действиям Маевского будет дана правовая оценка в ходе следствия и на сегодняшний день статус потерпевшего ему не присвоен.

URL: http://www.vb.kg/356134
Теги:
Омурбек Текебаев, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  