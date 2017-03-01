Депутат: В июне 2010 года Текебаев не был членом технического правительства

Сегодня, 1 марта, на заседании парламента депутаты заслушивают информацию глав ГКНБ и Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Бывший генпрокурор, а ныне депутат парламента Аида Салянова задала вопрос нынешней главе надзорного органа Индире Джолдубаевой, имел ли в техническом правительстве Текебаев должностные полномочия?

На что последняя ответила, что Текебаев имел властные полномочия, поскольку был во временном правительстве.

Однако Салянова отметила, что в предъявленном обвинении указывается, что Маевский передал деньги через Модина 27 июня 2010 года. Однако на тот момент Текебаев не был в техническом правительстве.

"Вы врете! Вы, оказывается, даже не знаете, что техническое правительство закончило работу 12 июля. Вы говорите, что якобы Текебаев получил 27 июля деньги от Маевского, но тогда он уже не работал ни в техническом, ни во временном правительстве", - сказала Салянова.