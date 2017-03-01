Индира Джолдубаева: Маевский не признан потерпевшим

Сегодня,1 марта, на заседании парламента депутат от фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашова задала вопрос о том, почему при задержании лидера социалистов, ему не был предоставлен адвокат, как это предписывается Конституцией.

"В Конституции прописано, что адвокат предоставляется сразу по факту задержания. Почему Омурбеку Текебаеву не был предоставлен адвокат сразу при задержании? Защитник находилась в аэропорту", - заявила Мамашова.

На это генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева ответила, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом адвокат предоставляется задержанному не позднее трех часов с момента задержания.

Она также отметила, что заявитель по делу Омурбека Текебаева Леонид Маевский еще не признан потерпевшим.

В свою очередь депутат от "Ата Мекена" Аида Салянова заявила, что Текебаева задержали в 4.00 часа утра, а адвоката пустили в здание ГКНБ в 5.20. "В соответствии с Конституцией адвокат предоставляется с момента фактического задержания. Если у вас нет на руках бумаги, не надо отвечать приблизительно", - сказала Салянова.