Леонида Маевского предлагают объявить персоной нон грата

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Гулиза Авазова

Российского бизнесмена Леонида Маевского предлагают объявить персоной нон грата. Такое предложение сегодня, 1 марта, озвучил депутат Жанар Акаев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, Маевского, который передал взятку в $1 млн лидеру "Ата Мекена" Омурбеку Текебаеву, необходимо задержать.

На что глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев ответил, что нельзя преднамеренно и необоснованно кого-то обвинять. "Кто пригласил Маевского в Кыргызстан? Кто летал в Москву, кто вел переговоры?" - задал вопросы он.

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.

URL: http://www.vb.kg/356139
Теги:
Омурбек Текебаев
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