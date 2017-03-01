Депутат: Не было необходимости брать Текебаева под стражу

Сегодня, 1 марта, на заседании парламента депутаты заслушивают информацию глав ГКНБ и Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Депутат от "Ата Мекена" Бахадыр Сулейманов спросил у главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева о том, проверялась ли биография заявителя по делу Леонида Маевского.

Председатель ГКНБ ответил, что когда возбуждается уголовное дело, если имеются участники в деле, в обязательном порядке проверяется история данного лица.

"Процедура по делу Текебаева была проведена с лицами, задействованными в данном деле. Была проведена работа с партнерскими организациями, чьими гражданами являются участники дела", - сказал Сегизбаев.

В свою очередь Сулейманов отметил, что по имеющейся информации Маевский судится с правоохранительными органами и имеет проблемы с законом. Парламентарий спросил, если Маевский не потерпевший, то какая необходимость была закрывать Омурбека Текебаева?

"Если бы он оказался злоумышленником, не сотрудничал со следствием или он скрывался, тогда бы он подходил под статью 94 УПК. Какая необходимость была брать его под стражу?" - спросил парламентарий.

На это генпрокурор Индира Джолдубаева ответила, что в соответствии со статьей 94, закон позволяет проводить такие мероприятия.