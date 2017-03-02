СМИ: Apple создаст новый iPhone вместе с Samsung

По информации источников The Wall Street Journal, одна из моделей iPhone, готовящихся к релизу осенью, получит изогнутый OLED-экран. До сих пор единственным в мире производителем смартфонов, использующих эту технологию, является Samsung Electronics. Другие крупные поставщики пока находятся на стадии ее разработки. В итоге Apple заключила сделку со своим главным конкурентом на рынке на поставку 160 млн дисплеев для нового iPhone на общую сумму $11,4 млрд.

Как сообщает Коммерсант со ссылкой на The Wall Street Journal, Apple планирует серьезно обновить дизайн своих смартфонов в честь десятилетия с момента выпуска первого iPhone. Ожидается, что осенью компания Тима Кука представит три новинки, одна из которых получит изогнутый экран на органических светодиодах (OLED-дисплей). Правда, сама американская компания их производством не занимается, а ее главные поставщики LG Display и Japan Display пока не освоили эту технологию и продолжат поставлять Apple жидкокристаллические дисплеи, которые использовались на всех моделях смартфонов компании, начиная с самой первой.

Единственной на сегодняшний момент компанией, массово производящей OLED-дисплеи, является Samsung. Именно южнокорейский производитель стал первым в мире, кто представил массовый смартфон с изогнутым экраном в 2014 году. Сейчас такими экранами оснащен Samsung Galaxy S7 Edge, и, как ожидается, их получат новые модели флагманского смартфона компании Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. И Samsung - единственный в мире производитель изогнутых экранов, который способен обеспечить их массовый выпуск, удовлетворяющий требованиям Apple. В итоге, как утверждают источники среди производителей и поставщиков экранов, американская корпорация решила просто закупить дисплеи нового типа у своего главного конкурента на рынке.

Сами компании никак не комментируют появившуюся в СМИ информацию. Источники же сообщали о первой подобной сделке между Apple и Samsung еще в апреле прошлого года. Тогда речь шла о закупке 60 млн дисплеев на $4,35 млрд. А в текущем месяце, как утверждают источники, компании подписали второе такое соглашение: теперь оно подразумевает поставку еще 100 млн изогнутых дисплеев, а их стоимость составит более $7 млрд. Таким образом, по оценкам аналитиков рынка, 80% всех дисплеев для новых iPhone будет предоставлено компанией Samsung.