Глава ГКНБ: Маевский приезжал в день задержания Текебаева

В день задержания лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева российский бизнесмен Леонид Маевский прилетел в Кыргызстан. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Руслан Казакбаев поинтересовался, где находился Маевский при задержании Текебаева. Сегизбаев ответил, что на очную ставку Маевский прилетел в этот же день.

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.