Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с ЦСМ № 7

Сегодня возле здания Министерства здравоохранения прошел митинг медработников ЦСМ №7. Сотрудники медучреждения просили руководство Минздрава не восстанавливать в должности отстраненного в 2011 году директора Аиду Рысбаеву. Так как в уголовном деле, в котором она была подозреваемой, многие сотрудники ЦСМ проходили свидетелями.

И сейчас они беспокоятся за свое рабочее место, потому что если директора восстановят, то всех ей неугодных, возможно, уволят или вынудят уволиться, говорилось на митинге.

Министр здравоохранения Кыргызской Республики прокомментировал "ВБ"сложившуюся ситуацию с медучреждением. Директора восстановят, так решил суд, сказал Талантбек Батыралиев.

"Понимаете государственный служащий должен работать. Если в третьей инстанции вынесено решение, то его нужно уважать. Ее обязательно должны восстановить, это беспрекословно. Если третья инстанция дала оправдательное заключение, дала поручение о восстановлении то, естественно, этот человек вправе обжаловать предыдущие постановления, причинами которых стало ее увольнение. Кто хочет работать в госучреждении, пусть уважает закон", - заключил Батыралиев.