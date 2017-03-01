Алмазбек Атамбаев подарил Владимиру Путину породистого скакуна

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Айдана Абдуваитова

Президент Алмазбек Атамбаев подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину скакуна. Об этом сообщили в аппарате президента.

Там пояснили, что подарок сделан в традициях гостеприимства.

"Президент подарил Владимиру Путину, как гостю, лошадь арабской породы. Это жеребец", - сказал заведующий отделом информационной политики Алмаз Усенов.

Напомним, вчера, 28 февраля, в рамках своего центральноазиатского турне, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, в Бишкек прибыл российский президент Владимир Путин. На двусторонней встрече лидеры обсудили широкий круг вопросов российско-кыргызского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, а также перспективы расширения кооперации в рамках ЕАЭС. По итогам встречи стороны подписали ряд документов.

URL: http://www.vb.kg/356145
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин
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