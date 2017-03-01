Депутат заявила о необходимости реакции на призывы к свержению власти

Сегодня, 1 марта, на заседании парламента депутаты заслушивают информацию глав ГКНБ и Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева, обращаясь к председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву, заявила, что на площади Ала-Тоо во время митинга в поддержку Омурбека Текебаева несколько раз прозвучали призывы к свержению власти.

"Нельзя забывать о правах других гражданах - членов нашего общества. Был митинг на площади Ала-Тоо. Как минимум за то время три-четыре раза были призывы к узурпации власти. Мы разве забыли, как нас гоняли в парк Горького или на ипподром? Нас заставляли регистрироваться, сейчас можно проводить митинги без уведомлений. Пусть выходят на митинги, но действуют в рамках закона. Когда звучат призывы к свержению власти, правоохранительные органы должны реагировать", - сказала Алтыбаева.

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.

Митинги в поддержку Текебаева проходили все эти дни то у здания ГКНБ, то на площади Ала-Тоо.