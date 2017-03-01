Глава ГКНБ: Не было юридического основания делить акции "Альфа Телекома"

Не было юридического обоснования, чтобы разделить в 2010-м году акции "Альфа Телекома" на 51% и 49%. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, 100% акций "Альфа Телекома" принадлежали Максиму Бакиеву и его окружению в офшорных компаниях. Однако после 7 апреля 2010 года были национализированы всего 49% декретом временного правительства, тогда как 51% не был национализирован.

49% акций были в ведении Мингосимущества, которое возглавлял на тот период Шералы Абдылдаев. "Почему после 7 апреля 100% не были национализированы, хотя не было никакого юридического обоснования?" - задался вопросом Сегизбаев.

Депутат Зиядин Жамалдинов в своем выступлении задал вопрос Сегизбаеву, какой вред Текебаев причинил государству, если он получил взятку в $1 млн. Однако глава ГКНБ не смог дать прямого ответа.

Также депутат Каныбек Иманалиев поинтересовался, есть ли вина Текебаева в национализации всего лишь 49% акций "Альфа Телекома".

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.