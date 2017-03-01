Наталья Никитенко усмотрела в ответах главы ГКНБ прошлое журналиста

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Аида Джумашева

Сегодня, 1 марта, на заседании парламента депутаты заслушивают информацию глав ГКНБ и Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Депутат от "Ата Мекена" Наталья Никитенко заявила, что в ответах председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева она усмотрела прошлое журналиста, а не руководителя спецслужбы.

"Был приведен ответ гражданского активиста Эдиля Байсалова, где он выражает свое мнение. У нас Байсалов является фигурантом уголовного дела? Почему вы ссылаетесь на его мнение? Давайте тогда приведем тысячи мнений, выражающих противоположную точку зрения, в ваших ответах усматривается некоторое политическое мнение, несущее политический характер. Касаемо Белизгейта, генеральный прокурор отметила, что информация поступает. Я также расцениваю это как политическое заявление. Следствие не должно носить никаких политических окрасок или подвергаться политическому давлению. Мы пригласили вас заслушать информацию, услышать факты", - сказала Никитенко.

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.

URL: http://www.vb.kg/356149
Теги:
Наталья Никитенко, Омурбек Текебаев, Эдиль Байсалов, парламент
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Комментарии
Доктор Сальватор
01.03.2017, 15:23
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Я по её поведению во время выборов в городской Кенеш тоже кое чего усматриваю. Очень древнее и специфичное.

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