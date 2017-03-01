Жээнбеков на Саммите ОЭС озвучил приоритетные направления сотрудничества

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Одним из наиболее приоритетных направлений взаимодействия и усиления торгово-экономического взаимодействия станет практическая реализация энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, отметил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 марта, на 13-м Саммите организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Исламабаде (Пакистан).

"Кыргызстан в настоящее время ведет активную работу по началу строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая, безусловно, придаст мощный импульс торгово-экономическому взаимодействию. Другим важным достижением регионального сотрудничества должна стать практическая реализация крупного энергетического проекта CASA-1000, в который также вовлечены многие страны нашей организации", - подчеркнул глава правительства.

Жээнбеков отметил и важное значение Банка торговли и развития ОЭС, как финансовой организации, имеющей возможности в обеспечении кредитными и грантовыми средствами проектов и программ Организации.

"Наши страны обладают всем необходимым потенциалом, в том числе человеческими ресурсами, экономическими возможностями, огромными природными богатствами для полноценного достижения поставленных целей и задач перед Организацией. Настало время выработки и осуществления согласованных действий. Основываясь на принципах ОЭС, необходимо повысить эффективность и совершенствовать деятельность Организации, а также активнее двигаться к поставленным целям, расширять проектную работу в приоритетных сферах", - заявил премьер-министр.

Вместе с тем глава правительства пригласил членов Организации на Всемирный форум по сохранению снежного барса, который состоится в 2017 году в Кыргызской Республике.

Премьер-министр выразил надежду, что страны ОЭС, обладая большим потенциалом и находясь в центре Евразийского континента, при наличии доброй воли способны реализовать стоящие перед Организацией цели и задачи, чтобы регион был стабильным, экономически развитым, конкурентоспособным и привлекательным для капиталовложений и туризма.

URL: http://www.vb.kg/356152
Теги:
Асылбек Жээнбеков, ОЭС, Пакистан, саммит
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