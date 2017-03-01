Спикер: Не надо меня обвинять, что я не провел внеочередное заседание ЖК

Сегодня, 1 марта, на заседании парламента депутаты заслушивают информацию глав ГКНБ и Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков также высказал свою позицию по данному делу.

По его словам, сейчас его обвиняют в том, что он не собрал внеочередную сессию парламента по задержанию Омурбека Текебаева. Однако, со слов Турсунбекова, только две фракции выразили мнение о необходимости проведения внеочередной сессии.

"Я хочу сказать, что моя позиция, как и позиция фракции, остается неизменной с V созыва. Когда Аида Салянова была генпрокурором и возбуждала дела в отношении депутатов, мы еще тогда сформировали свою позицию в таких вопросах и придерживаемся ее и по сей день. В отличие от некоторых, мы не меняем ее в зависимости от ситуации. Мы собрали лидеров фракции. На заседании фракция "Ата Мекен" подала письменное заявление о необходимости проведения внеочередной парламентской сессии. Социалистов устно поддержал лидер "Онугуу Прогресса" Бакыт Торобаев. Остальные лидеры фракций сказали, что им нужно посоветоваться со своими членами фракций. Было решено, что мы встретимся после обеда, однако на встречу пришли лидеры только трех фракций и никакого решения мы не приняли. Поэтому сейчас не надо обвинять меня в том, что я не провел заседание", - сказал Турсунбеков.