Цветочный калейдоскоп. В Бишкеке проходит выставка комнатных растений

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Алексей Тимаев

В первый день весны в Национальном центре детей и юношества "Сейтек" стартовала выставка комнатных растений "Цветочный калейдоскоп".

В мероприятии участвуют цветоводы, коллекционеры-любители и профессионалы. Большинство представленных на выставке цветов выращены в обычных квартирах, на подоконниках, рассказывает организатор выставки Анна Печереева.

"Цель нашей выставки приобщение горожан к прекрасному, чтобы увидели, какие у нас красивые коллекции, полюбовались и, возможно, что-то себе приобрели для разведения цветов дома. Цены очень демократичные, потому что мы выращиваем цветы сами - от 50 до 500 сомов. Видов растений не так много, большое количество сортов, особенно фиалок, так как этот цветок - излюбленное комнатное растение цветоводов", - рассказывает Печереева.

Тамара Колычева цветоводством занимается с детства. Комнатными растениями занимаются и ее родители. Семейный бизнес хоть и хлопотный, но доходный, признается девушка.

"Доходный бизнес, но что самое главное - красивый. Он приносит радость не только продавцу, но и покупателю. В каждом растении есть секрет. Цветы, которые не требуют особого ухода - шефлеры, фикусы. А азалии, цикламены требуют более тщательной подсветки, подкормки, чтобы зацвели вовремя. Но в принципе все растения просты, только надо знать их секрет", - делится опытом Тамара Колычева.

Выставка продлится до 7 марта. До этого времени планируется проведение бесплатных мастер-классов для всех желающих по уходу и выращиванию комнатных растений.

URL: http://www.vb.kg/356158
Теги:
выставка
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