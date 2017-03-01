Ряд руководителей ТРВ выступили с письмом-обращением к президенту страны

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ВБ

Почти месяц, как 7 февраля в парламенте прошли слушания по обсуждению проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР". В частности, депутаты и приглашенные представители масс-медиа обсуждали поправки в Закон "О телевидении и радиовещании".

Напомним, поправки предлагают от телеканалов заполнять 50% контента на кыргызском языке. Кроме того, проектом закона предусматривается запрет на размещение рекламы на иностранных каналах за исключением тех, что вошли в социальный пакет.

Ряд руководителей телеканалов выступили с письмом-обращением к президенту Алмазбеку Атамбаеву, так как считают, что проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР" в том виде, в котором будет рассматриваться на пленарном заседании в Жогорку Кенеше, может полностью разрушить существующую отрасль отечественного телевидения.

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Теги:
Алмазбек Атамбаев, законопроект, телевидение
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