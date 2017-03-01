Депутаты решили не создавать отдельную комиссию по делу Текебаева

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Гулиза Авазова

Депутаты решили не создавать отдельную комиссию по делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. Об этом стало известно сегодня, 1 марта, на заседании Жогорку Кенеша.

По словам спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, нет смысла создавать еще одну депутатскую комиссию, так как эту работу может вести комиссия по делу Аиды Саляновой.

Он сослался на слова депутата Рыскельди Момбекова, который сказал, что эта комиссия еще не начала свою работу и даже не выбрала председателя.

Алмамбет Шыкмаматов попросил включить его в состав комиссии, а ранее заявленного Омурбека Текебаева сменить на Каныбека Иманалиева.

Напомним, комиссию по факту возбуждения уголовного дела в отношении Аиды Саляновой было решено создать 8 февраля на заседании Жогорку Кенеша. В ее состав вошли 12 депутатов, в том числе и Текебаев.

26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.

URL: http://www.vb.kg/356163
Теги:
Омурбек Текебаев, парламент
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