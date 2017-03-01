Митингующие в поддержку Текебаева кочуют, чтобы привлечь к себе внимание

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Родион Решетов

Митинги в поддержку задержанного лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева продолжаются уже несколько дней. Самые активные пикеты проходили в понедельник. Сейчас же количество сторонников Текебаева заметно сократилось. Сегодня по городу с транспарантами расхаживает порядка 200 человек.

Митинг 1 марта начался на площади Ала-Тоо, затем демонстранты решили отправиться к зданию ОТРК и там заявить о своих требованиях на всю страну.

Однако это у них не вышло и митингующие решили занять уже привычную территорию на центральной площади страны.

По пути демонстранты выкрикивали лозунги в поддержку Текебаева, а также заявляли об объявлении импичмента президенту. Около здания мэрии Бишкека протестующие решили выразить свое недовольство и мэром столицы.

В настоящее время демонстранты находятся возле ограды Жогорку Кенеша. Затем они намерены оставаться на площади Ала-Тоо.

Стоит отметить, данная акция вызывает у горожан и гостей столицы не столько патриотические чувства, о которых говорят пикетчики, а скорее негативные или юмористические эмоции.

URL: http://www.vb.kg/356166
Теги:
митинг, Омурбек Текебаев
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