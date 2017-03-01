Стартовал второй этап кампании по приему Единой налоговой декларации

Государственная налоговая служба КР начала второй этап кампании по приему Единой налоговой декларации по итогам 2016 года.

До 1 апреля физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах и представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

То есть до указанного срока ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт) и недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Напомним, 1 марта текущего года завершился первый этап декларационной кампании для юридических лиц. После обработки данных ГНС подведет итоги сдачи ЕНД и проинформирует общественность.

Более подробную информацию можно получить в Call-центре налоговой службы по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.