Стартовал второй этап кампании по приему Единой налоговой декларации

135  0
ВБ

Государственная налоговая служба КР начала второй этап кампании по приему Единой налоговой декларации по итогам 2016 года.

До 1 апреля физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах и представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

То есть до указанного срока ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт) и недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Напомним, 1 марта текущего года завершился первый этап декларационной кампании для юридических лиц. После обработки данных ГНС подведет итоги сдачи ЕНД и проинформирует общественность.

Более подробную информацию можно получить в Call-центре налоговой службы по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.

URL: http://www.vb.kg/356168
Теги:
ГНС, декларация, налоги
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  