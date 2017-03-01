Сегодня: рокировки во власти, выпады "Ата Мекена", "Дордой" в кубке AFC

Перестановки в высших эшелонах. Фарид Ниязов освобожден от должности руководителя аппарата президента Кыргызстана. Чиновник переходит на другую работу. Сегодня же Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Ниязова своим советником.

Место руководителя администрации главы государства вакантным оставалось недолго. Практически сразу стало известно, что этот пост займет Сапар Исаков, указ о его назначении уже подписан. О причинах кадровых рокировок ничего не сообщается.

"Ата Мекен" вновь обвинил власти в политических преследованиях. Заявление об этом сегодня распространила партия. В тексте говорится, что арест Омурбека Текебаева - это не восстановление законности, а расправа с главным оппонентом, который был противником Конституции и предлагал инициировать процедуру импичмента. Атамекеновцы считают арест своего лидера безосновательным и заявляют, что возбужденное против него дело построено на голословных обвинениях.

Появились новости и от самого Текебаева. Он передал из ГКНБ через своего адвоката записку, всем кто за него переживает. Социалист по-прежнему отрицает предъявленные ему обвинения, а все происходящее называет политической провокацией.

Между тем сегодня в парламенте председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев заявил: "Доказательств, что Текебаев брал деньги, достаточно". Напомним главу партии "Ата Мекен" обвиняют в получении взятки в миллион долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Социалист обещал оказать содействие в получении доступа к управлению активами компании "Альфа Телеком".

Авария на Южной магистрали. Сегодня ночью в тяжелое дорожно-транспортное происшествие попал генеральный директор Общественной телерадиокорпорации Илим Карыпбеков. Джип, за рулем которого он находился, перескочил через разделительную полосу и врезался в металлический столб. Журналист получил серьезные повреждения грудной клетки и брюшной полости.

По дороге в больницу у Илима Карыпбекова произошла остановка сердца, он пережил клиническую смерть. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, операция прошла успешно. Медики отметили некоторые улучшения, но глава ОТРК по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозную кому.

С сегодняшнего дня в обращение вышли новые сомы. Усовершенствованные купюры достоинством 100 и 50 сомов запущены в оборот. Модифицированные банкноты четвертой серии дополнили ранее обновленные денежные знаки достоинством 1000, 500 и 200 сомов.

В Нацбанке обращают внимание на то, что сомы ранних образцов будут выводиться из обращения постепенно, по мере их износа. Все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства на территории Кыргызской Республики и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства, независимо от года выпуска.

Календарная весна началась с похолодания. Гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. Вплоть до 4 марта на территории республики ожидается крайне устойчивая погода с дождями, снегопадами, местами осадки будут сильными. На дорогах снежный накат и гололедица. В долинах налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Днем в Бишкеке столбики термометров будут держаться около нулевой отметки, а вот по ночам будет морозно - до -5 градусов.

В горных районах сохраняется угроза схода лавин. Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным районам. На склонах скопилось большое количество снега и надвигающаяся непогода с обильными осадками еще сильнее осложнит обстановку. МЧС призывает автолюбителей быть предельно бдительными.

Футбольный клуб "Дордой" впервые в своей истории вышел в финальную часть розыгрыша кубка AFC. Накануне в Душанбе наша команда сыграла вничью с таджикским "Хосилотом" 1:1. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы одержать победу в двухматчевом противостоянии. Напомним, первая встреча, проходившая 21 февраля в Оше, завершилась минимальной победой наших футболистов 1:0.

Бишкекский клуб "Дордой" вышел в финальную часть турнира, где выступит в подгруппе D вместе с чемпионами Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Первую игру уже 14 марта наша команда проведет на выезде против таджикского "Истиклола".