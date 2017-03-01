Салянова: Митинги из-за погодных условий откладываются

Митинги из-за погодных условий откладываются, заявила депутат от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова.

После того как митингующие подкрепились возле памятника борцам революции, они направились к ограде Жогорку Кенеша. Перед пикетчиками выступила Салянова. Она сказала, что акции протеста будут происходить реже.

Депутат также отметила, что на пленарном заседании парламента народные избранники так и не обсудили вопрос об Омурбеке Текебаеве.

Масштабный митинг в следующий раз пройдет за день до суда Омурбека Текебаева, добавила экс-генпрокурор.

"Из-за погодных условий митинги будут идти с перерывами. Когда будут митинги, мы вам расскажем позже. Хочу сказать, что в парламенте не обсуждали вопрос об авиакатастрофе. В течение 10 дней станет известно, когда закончится расследование депутатской комиссии по этому вопросу", - сказала Аида Салянова.