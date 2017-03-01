Силовики в ходе рейда за сутки изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов

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ВБ

В республике продолжается проведение рейдового мероприятия "Арсенал", за минувшие сутки изъято 7 единиц оружия и 60 боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Основной улов составил на юге республики. Так, у 33-летнего Б.Б., жителя Ноокатского района Ошской области, изъяли ружье "ИЖ 28", у 59-летнего Т.П., проживающего в Узгенском районе, "ИЖ 58", у 32-летнего К.М. из Кызыл-Кийского района Баткенской области - "ИЖ 17", 30-летнего Х.Ю. (Лейлекский район) - "ИЖ 16", в Кара-Суйском районе Ошской области изъят "ИЖ 18" у 53-летнего Т.С., а у 49-летнего Т.С. - ИЖ 58".

У указанных граждан отсутствовали разрешительные документы.

Кроме того, сотрудниками 10-го отдела ГУВД г. Бишкек при проведении оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты 60 патронов калибра 5,45 мм. Боеприпасы найдены милиционерами в одном из гаражей, расположенных на улице Фрунзе. Оперативники УВД Свердловского района в рамках рейда "Арсенал" у 22-летнего бишкекчанина изъято оружие "Байкал МР 654К".

В настоящий момент изъятое оружие передано в отделы по лицензионно-разрешительной работе территориальных ОВД. Проводятся соответствующие проверки.

URL: http://www.vb.kg/356176
Теги:
МВД, оружие, рейд
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