ГКНБ: Личный обыск Текебаева и его багажа в аэропорту не проводился

ГКНБ КР заявляет о полной абсурдности заявления адвокатов Текебаева о том, что "причиной" задержания О.Текебаева 26 февраля в аэропорту "Манас" было "наличие при нем неких документов относительно груза Боинга 747, потерпевшего крушение в аэропорту "Манас"".

В связи с подобным обвинением, ГКНБ заявляет: О.Текебаев по прилету в аэропорт "Манас" был задержан и доставлен в здание ГКНБ, при этом личный обыск О.Текебаева и его багажа не проводился.

В случае преследования ГКНБ цели – изъятия какого-либо "документа", то разумно предположить, что следователи ГКНБ провели бы личный обыск О.Текебаева, а также обыск личного багажа.

Сразу после того, как О.Текебаев был доставлен в кабинет следователя, по его просьбе была организована встреча с его супругой Айгуль Текебаевой, во время данной встречи О.Текебаевым собственноручно все имевшиеся при нем вещи были переданы супруге.

Также, следственной группой не проводился обыск багажа О.Текебаева и его супруги, что могут подтвердить соответствующие службы и камеры видеонаблюдения аэропорта "Манас".

Голословные и безосновательные высказывания сотрудников секретариата фракции и юристов партии "Ата-Мекен" Следственное управление ГКНБ КР воспринимает как попытку увести расследование по делу О.Текебаева в ложное русло, ввести в заблуждение общественность и попытку организации давления на следствие.

Также приводим опубликованное 27 января 2017 года сообщение ГКНБ "О предварительных итогах проверки информации о грузе потерпевшего крушение "Боинга - 747"

В связи с возникновением вопросов относительно груза в потерпевшем 16 января 2017 года крушение турецком авиалайнере и конечном пункте его назначения, ГКНБ Кыргызской Республики проведена соответствующая проверка, в результате которой на сегодняшний день установлено следующее.

Разбившийся самолет типа "Боинг 747-400" принадлежал турецкой авиакомпании "АСТ Эйрлайнз" и был зафрактован авиакомпанией "Туркиш Эйрлайнз" для совершения международных грузовых авиаперевозок.

Проверкой установлено, что данный борт рейсом № ТК 6491 осуществлял регулярные грузовые перевозки по маршруту "Гонконг - Бишкек - Стамбул" с технической посадкой (дозаправка и смена экипажа) в международном аэропорту "Манас". Согласно карго-манифесту на момент крушения на борту самолета находилось 76 758 кг груза (бытовая техника, аксессуары к мобильным телефонам и т.д.) при предельной грузоподъёмности судна в 116 462 кг.

Также согласно материалам проверки из общего объема перевозимого груза товар "USB-зажигалки" (электрозажигалки) весом 1 902 кг был заказан представительством компании "JTI Kazakhstan LLC" в Кыргызской Республике и предназначался к доставке из г. Гонконга в г. Стамбул для последующей отправки получателю в Кыргызской Республике 19 января 2017 года рейсом № ТК 6528 по маршруту "Стамбул – Бишкек". Данные сведения подтверждены представительством авиакомпании "Туркиш Эйрлайнз". Весь остальной товар должен был быть доставлен из Стамбула в другие страны.

В ходе изучения маршрута доставки груза турецкими авиалиниями в центрально-азиатский регион установлено, что по применяемой системе грузовых перевозок "Карго" товары различных получателей формируются в точке отправления и доставляются в стамбульский аэропорт имени Ата Тюрка (крупный транспортно-логистический центр). Далее, товары отправляются по странам получателям.

По официальным данным ГП "Кыргызаэронавигация" за период с 2016 по 2017 годы до авиакатастрофы рейс № ТК 6491 по маршруту "Гонконг - Бишкек - Стамбул" был совершен 49 раз.

Установлено, что указанный рейс выполнялся на регулярной основе по форме "Р", что подразумевает отсутствие коммерческих прав на выгрузку или погрузку товаров в международном аэропорту "Манас".

Отмечается, что в аэропорту "Манас" разбившийся борт ожидал сменный экипаж в составе двух пилотов, прибывших из г. Стамбул.

В отношении получателя вышеуказанного товара "USB-зажигалки" установлено, что представительство компании "JTI Kazakhstan LLC" в Кыргызской Республике является одним из филиалов лидера табачной индустрии компании "Japan Tobacco International SA" (производитель брендов LD, Winston, Sovereign, Glamour, Sobranie, Mevius и Camel), штаб-квартира которой находится в Швейцарии.

По полученным объяснениям руководителя кыргызского представительства указанной компании груз "USB-зажигалки" был заказан головным алматинским офисом компании "JTI Kazakhstan LLC" на основании договора от 25 апреля 2016 года № 030180. При этом, данный товар (зажигалки) не подлежал к реализации, а предназначался для безвозмездной выдачи торговым партнерам с целью продвижения основного товара на рынке.

Также, установлено, что услуги логистики представительству компании "JTI Kazakhstan LLC" в Кыргызской Республике предоставляла международная транспортно–экспедиторская компания "Globalink Logistics Group", осуществляющая воздушные, наземные и морские перевозки грузов во многие страны мира.

Учитывая изложенное, в целях полного установления всех обстоятельств изучаемого вопроса ГКНБ продолжается проверка, в том числе в рамках оказания содействия расследованию уголовного дела, возбужденного по факту крушения авиалайнера.