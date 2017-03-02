Был кыргызом, стал корейцем. Возбуждено уголовное дело на сотрудников загса

932  8
ВБ

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отделов записей актов гражданского состояния (ЗАГС) г. Бишкек Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС КР по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Ранее в СМИ сообщалось об отдельных фактах о смене некоторыми гражданами кыргызских фамилий на корейские для выезда в Южную Корею и получения постоянного места жительства и работы.

В результате проверки установлено, что должностные лица отделов загса Ленинского, Свердловского, Первомайского и Октябрьского районов города Бишкек в период с июня по сентябрь 2016 года незаконно и фиктивно осуществили расторжение и заключение брака, перемены фамилии и имени 56 гражданам Кыргызской Республики.

В целях получения материальной выгоды в сговоре с представителями ОсОО "Б.А.ЛТД" они осуществляли беспрепятственный выезд в Южную Корею граждан.

Расследование данного уголовного дела поручено ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/356180
Теги:
Генеральная прокуратура, ГРС, загс, Южная Корея, уголовная ответственность
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Класс
02.03.2017, 10:03

Тут хотя бы корейцы похожи на кыргызов а то что Иссык-Кульский отдел ЗАГСа из Кыргыза в Немца превратили вот это ЧУДО))))

0
Цитировать
Жалоба модератору
кыргыз
02.03.2017, 10:05

Я бы тоже сменил нацию,кыргыз чем жить и позорится так

0
Цитировать
Жалоба модератору
медик
02.03.2017, 10:06

Я бы тоже поменял нацию ,

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жан
02.03.2017, 10:26

Их всех надо привлечь к уголовной ответственности. Значить у нас в Кыргызстане коррупция расцветает во всех структурах

0
Цитировать
Жалоба модератору
а
02.03.2017, 11:25

проституция какая то

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гость
02.03.2017, 11:36

Родился  кыргызом, надо умереть кыргызом, а медику и кыргызу самим позор.

0
Цитировать
Жалоба модератору
горожанин
02.03.2017, 11:57

фамилии всех кто замешан - в студию..народ должен знать их в лицо..

0
Цитировать
Жалоба модератору
студент
02.03.2017, 11:58

Я тоже хочу поменять нацию блиин как поменять ?? Помогите

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  