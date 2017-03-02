Был кыргызом, стал корейцем. Возбуждено уголовное дело на сотрудников загса

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отделов записей актов гражданского состояния (ЗАГС) г. Бишкек Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС КР по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Ранее в СМИ сообщалось об отдельных фактах о смене некоторыми гражданами кыргызских фамилий на корейские для выезда в Южную Корею и получения постоянного места жительства и работы.

В результате проверки установлено, что должностные лица отделов загса Ленинского, Свердловского, Первомайского и Октябрьского районов города Бишкек в период с июня по сентябрь 2016 года незаконно и фиктивно осуществили расторжение и заключение брака, перемены фамилии и имени 56 гражданам Кыргызской Республики.

В целях получения материальной выгоды в сговоре с представителями ОсОО "Б.А.ЛТД" они осуществляли беспрепятственный выезд в Южную Корею граждан.

Расследование данного уголовного дела поручено ГКНБ КР.