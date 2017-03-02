Посол Турции опроверг все заявления адвокатов Текебаева

1 марта министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев и посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч обсудили информацию о документах, якобы переданных спецслужбами Турции Текебаеву. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи Абдылдаев попросил собеседника подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о грузе потерпевшего крушение Боинга-747 16 января 2017 года в поселке Дача-СУ.

Адвокаты Текебаева заявляли, что лидер фракции "Ата Мекен" получил некие документы от турецких спецслужб, где утверждается, что в самолете находился товар, принадлежавший президенту КР Алмазбеку Атамбаеву и членам его семьи.

В свою очередь Метин Кылыч заявил, что "это подделка, "фейк", нелепость. Специальные службы Турции так не работают и тем более никому не передают документы со своими логотипами".

Он предположил, "что есть кто-то, кто желает, чтобы турецкая сторона искусственно была втянута в эти разбирательства. Турецкая Республика никогда не вмешивается во внутреннюю политику других стран, в том числе и Кыргызстана".