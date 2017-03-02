Посол Турции опроверг все заявления адвокатов Текебаева

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ВБ

1 марта министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев и посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч обсудили информацию о документах, якобы переданных спецслужбами Турции Текебаеву. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи Абдылдаев попросил собеседника подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о грузе потерпевшего крушение Боинга-747 16 января 2017 года в поселке Дача-СУ.

Адвокаты Текебаева заявляли, что лидер фракции "Ата Мекен" получил некие документы от турецких спецслужб, где утверждается, что в самолете находился товар, принадлежавший президенту КР Алмазбеку Атамбаеву и членам его семьи.

В свою очередь Метин Кылыч заявил, что "это подделка, "фейк", нелепость. Специальные службы Турции так не работают и тем более никому не передают документы со своими логотипами".

Он предположил, "что есть кто-то, кто желает, чтобы турецкая сторона искусственно была втянута в эти разбирательства. Турецкая Республика никогда не вмешивается во внутреннюю политику других стран, в том числе и Кыргызстана".

URL: http://www.vb.kg/356181
Теги:
авиакатастрофа, посольство, Турция, МИД, Омурбек Текебаев, Эрлан Абдылдаев
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Комментарии
Самат Сеитов
02.03.2017, 09:38
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ну собственно что и следовало ожидать .только вот у меня  вопрос "неужели этим клоунам не надоело каждый раз вот так лажаться?! на что он  рассчитывают когда несут такую ахинею?! или народ за быдло считают,которые мол все прохавают и не станет ничего выяснять ?!"

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Кана
02.03.2017, 11:13

По высказываниям сторонников теке можно понять их нутро мошенническое, говорят всякую чушь лишь бы как нибудь ни чем не брезгая общественность на свою сторону привлечь.

Кому бы груз не принадлежал это совсем другая история, боинг который вез этот груз и потерпел крушение принадлежал турецким авиалиниям, не груз же самолет перевозил. 

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