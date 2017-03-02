Директор БНИЦиО: Состояние здоровья Илима Карыпбекова улучшается

Состояние здоровья Илима Карыпбекова улучшается, рассказал сегодня, 2 марта, директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По словам руководителя больницы, Илим пребывает в сознании, ориентирован, разговаривает. Врачи не задают ему лишних вопросов и оберегают его покой. В палату допускаются только близкие родственники. Какие-либо другие посещения, включая представителей СМИ, запрещены.

"На сегодняшний день пациенту не требуется каких-то дополнительных операционных вмешательств. Мы постоянно следим за его состоянием", - сказал Джумабеков.

Напомним, накануне ночью в 03.00 Илим Карыпбеков попал в ДТП. Он двигался по улице Аалы Токомбаева (Южная магистраль) в восточном направлении и напротив ресторана "Сенатор" переехал бордюр и врезался в столб.

С различным травмами он был доставлен в 4-ю горбольницу, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое. В течение двух часов ему делали операцию на брюшной полости.