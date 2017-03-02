В Никарагуа священник сжег на костре девушку, изгоняя из нее демонов

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В Никарагуа местные власти подтвердили гибель 25-летней девушки, которую бросили в костер религиозные фанатики, пытавшиеся изгнать из нее дьявола. По подозрению в совершении преступления были арестованы пастор-евангелист Хуан Грегорио Роха Ромеро и еще четверо мужчин, сообщает Newsru.com со ссылкой на CBS News.

По сообщениям очевидцев, местную жительницу Вилму Трухильо Гарсию сначала раздели догола, а потом бросили в костер. В результате она получила несовместимые с жизнью ожоги 80% тела.

Арестованный по подозрению в убийстве пастор Ромеро категорически отрицает все обвинения. По его словам, девушка без посторонней помощи сама упала в костер, а находившиеся рядом люди увидели, как из ее тела исходит демон.

У погибшей остались муж Рейналдо Перальта Родригес и двое детей. По словам вдовца, его жену силой на прошлой неделе забрали в местную церковь. Он пояснил, что прихожане якобы видели, как его жена пыталась напасть на людей с мачете.

"То, что они сделали с нами, непростительно. Они убили мою жену, мать моих двоих маленьких детей. Что я им теперь скажу?" - заявил убитый горем Родригес. В это же время в церкви, пастором в которой является Ромеро, уже опровергли всякую связь с арестованным священником.

URL: http://www.vb.kg/356184
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