В Кыргызстане хотят построить завод по производству металлической продукции

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Айдана Абдуваитова

В Кыргызстане планируется строительство завода по производству сверхпрочных стальных канатов, которые используются при предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в Госагентстве по продвижению инвестиции и экспорта при Минэкономики.

В агентстве рассказали, что инвестирование в строительство будет обсуждаться с японской стороной.

Так, 2-3 марта Бишкек посетит председатель правления японской компании Tokyo Rope MFG Co. Ltd. В ходе визита он встретится с президентом, премьер-министром, главами Минэкономики и Министерства транспорта и дорог. После стороны подпишут меморандум о взаимопонимании между Госагентством по продвижению инвестиций и экспорта и компанией Tokyo Rope MFG Co. Ltd по сотрудничеству в строительстве этого завода.

"По мнению японской компании, такой завод смог бы обеспечивать нужды не только Кыргызстана, но и Таджикистана, Узбекистана и Афганистана", - отметили в госагентстве.

Справка:

Компания Tokyo Rope MFG Co. Ltd является одним из мировых лидеров по производству высокотехнологичных стальных канатов, металлокорда для лифтов, крановых подъемников и гондольных дорог, металлических систем для обеспечения инженерной безопасности инфраструктурных объектов и универсальных систем крепления для горнодобывающей промышленности и другой металлической продукции.

URL: http://www.vb.kg/356185
Теги:
инвестиции
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