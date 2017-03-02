В Кыргызстане проживает 6,14 млн человек. Ошская область и Бишкек лидируют

На 1 января 2017 года население Кыргызстана составило 6 миллионов 140 тысяч 200 человек, сообщают в Национальном статистическом комитете. Из них 2 миллиона 73 тысячи 900 человек – городское население, а 4 миллиона 66 тысяч 300 человек проживает в селах.

Наиболее густонаселённая область - Ошская, в ней проживают 1,287 млн человек. В Джалал-Абадской немного меньше – 1,169 млн человек.

Как оказалось, в Чуйской области зарегистрировано 905 тысяч 200 граждан Кыргызстана, из которых 162 тысячи 700 человек проживают в городах, а остальные в сельской местности.

Официальная численность населения в Бишкеке - 980 тысяч 400 человек.

Самой "нелюдимой", согласно данным Статистического комитета, стала Нарынская область. На восточных границах республики, в селах и городах проживает лишь 281 тысяча человек.