Депутатская комиссия по расследованию груза Боинга просит еще месяц

Депутатская комиссия по изучению расследования содержимого Боинга-747, упавшего 16 января в селе Дача-СУ, просит продлить время их работы на месяц. Об этом попросил депутат Алмазбек Баатырбеков, сегодня, 2 марта на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, комиссия должна была завершить работу 20 февраля, и так как на прошлой неделе депутаты встречались с избирателями на местах, попросил продлить время на месяц.

Напомним, комиссия была создана для изучения содержимого груза, а не по самому авиакрушению.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.