В ЖК просят выделить деньги на учебники и ремонт общежития РУОР

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Гулиза Авазова

Единственному в Кыргызстане Республиканскому училищу олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова нужен ремонт. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил депутат Дамирбек Асылбек уулу на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, особенно в ремонте нуждается общежитие училища. "Тысяча чемпионов начинали свой путь с данного училища", - добавил он.

Он отметил, что в соседних республиках таких учебных заведений несколько, а в Кыргызстане всего одно, и то нуждается в средствах.

Помимо этого, парламентарий отметил, что в последнее время новый руководитель Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта начал обращать внимание не только на подготовку спортсменов, но и на учебную часть. В связи с этим в РУОР нехватка учебников, а они им необходимы.

URL: http://www.vb.kg/356192
Теги:
книги, спорт, РУОР
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