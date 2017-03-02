В ЖК просят выделить деньги на учебники и ремонт общежития РУОР

Единственному в Кыргызстане Республиканскому училищу олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова нужен ремонт. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил депутат Дамирбек Асылбек уулу на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, особенно в ремонте нуждается общежитие училища. "Тысяча чемпионов начинали свой путь с данного училища", - добавил он.

Он отметил, что в соседних республиках таких учебных заведений несколько, а в Кыргызстане всего одно, и то нуждается в средствах.

Помимо этого, парламентарий отметил, что в последнее время новый руководитель Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта начал обращать внимание не только на подготовку спортсменов, но и на учебную часть. В связи с этим в РУОР нехватка учебников, а они им необходимы.