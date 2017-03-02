Директор НЦПП: В отношении задержанного Текебаева пытки не применялись

1 марта представители Национального центра по предупреждению пыток (НЦПП) посетили задержанных депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и его однопартийца Данияра Чотонова в СИЗО ГКНБ. Начальник отдела по надзору за соблюдением прав граждан в досудебной стадии Генеральной прокуратуры КР Бактыбек Кетиренов, также провел обход.

Глава НЦПП Нурдин Сулайманов лично встретился с лидером фракции "Ата Мекен". По его словам, по отношению к депутату пытки не применялись. Об этом задержанный Текебаев заявил лично. Со слов депутата допрос длился в течение 17 часов. За это время у нардепа была возможность встретиться и пообщаться с адвокатом.

Как передает Сулайманов, на здоровье оппозиционер не жаловался. В следственном изоляторе имеются стол, стул, холодильник, кровать с постельными принадлежностями, а также все необходимые медикаменты. В случае необходимости Текебаева посещает специальный фельдшер для оказания своевременной медицинской помощи. В камере депутат пребывает один.

В ходе беседы лидер "Ата Мекена" попросил содействия со стороны НЦПП в предоставлении ему независимого медицинского работника для сдачи анализа крови на тромбоциты для проверки реакции свертывания крови. Как стало известно, он также попросил, чтобы анализ производился в присутствии представителей Национального центра по предупреждению пыток.

Между тем сотрудники НЦПП лично побеседовали с членом партии "Ата Мекен" Данияром Чотоновым. У задержанного жалобы не имеются.