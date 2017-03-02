В Жогорку Кенеше интересуются, почему не арестовали Сарпашева

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Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше заинтересовались, почему экс-глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев до сих пор не арестован. Таким вопросом задался депутат Максат Сабиров на заседании парламента.

По его словам, Омурбека Текебаева арестовали по заявлению одного бизнесмена из другой страны, однако Сарпашев находится на свободе, при этом в отношении него возбудили уголовное дело.

Как сказал депутат, Текебаева посадили за то, что он якобы взял взятку в $1 миллион, а участок на Скрябина, 45 и 45а стоит 3 млн долларов.

Сабиров добавил, что нужно дать поручение Генпрокуратуре и ГКНБ по делу Сарпашева, ведь он нарушил три закона, но в прошлый раз отделался выговором. Также он отметил, что недавно задержали судью Военного суда за взятку в $50 тысяч, а Сарпашев находится под домашним арестом.

"Почему создана правительственная комиссия? В свое время Бабанов ушел по подобной причине. Почему несправедливое отношение?" - вопросил депутат.

Напомним, Генеральная прокуратура направила представление на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева. Его обвинили в даче указания освободить из-под ареста имущество, принадлежавшее Бакиевым.

URL: http://www.vb.kg/356195
Теги:
ГКНБ, ГРС, Омурбек Текебаев, Тайырбек Сарпашев, парламент
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Комментарии
Кана
02.03.2017, 11:29

Этот вопрос следовало поднимать раньше, раз уж под домашним ожидает суда, логичней так и оставить, если закроют то приближенные Сарпашева пополнят ряды митингующих в поддержку Текебаева.

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Куба Назаров
02.03.2017, 12:16
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Надо тоже посадить,чем он лутше Текебаева,может тогда сторонники Теке успокоються,несправедливо одноко.

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