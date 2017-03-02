Скандальный доклад турецкой разведки оказался фейком

а кто-то в этом сомневался после просмотра конференции? "гремучая змея" блин
"Документы турецкой службы безопасности", предоставленные СМИ юристами кыргызского оппозиционного политика Омурбека Текебаева, оказались грубой подделкой. Скандальный документ предоставили юристы, защищающие права арестованного по подозрению в причастности к коррупции и мошенничеству Омурбека Текебаева, Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова, выступая сегодня, 1 марта, на пресс-конференции в Бишкеке.
Как пишет ИА REGNUM, по словам Таалайгуль Токтакуновой, именно эта бумага является настоящей причиной ареста главы "Ата Мекена" Текебаева. "Он получил документ особой важности от турецкой службы безопасности. В нем говорится о том, что расследование авиакатастрофы в Бишкеке турецкого грузового самолета дало результаты. Находящийся груз - сотовые телефоны, компьютеры, деньги, драгметаллы и камни - принадлежали семье президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева".
По словам Токтакуновой, президент Кыргызстана не хотел, чтобы документ стал достоянием общественности, поэтому отдал спецслужбам приказ арестовать Текебаева.
От ответа на вопрос о достоверности документа юристы лидера "Ата Мекена" уклонились: "Достоверные ли документы и подтверждают ли принадлежность груза, это должны рассматривать только в депутатской комиссии". При этом представители арестованного политика отказались предоставить СМИ скандальные документы: "Я могла бы вам дать. Но я боюсь не только за себя, но и за вашу жизнь. Потому что документы оказались у депутата Омурбека Текебаева, и вы знаете, где он сейчас находится", - подчеркнула Таалайгуль Токтакунова.
Ближе к вечеру организаторы пресс-конференции опубликовали документы в Facebook.
При более пристальном изучении оказалось, что документ и его перевод, по всей видимости, представляют грубую подделку. Бланки не совпадают с доступными в интернете бланками турецкой разведки, текст на турецком и перевод на русский не совпадают. "Доклад турецкой разведки" написан с ошибками на турецком языке.
Среди прочего пользователи соцсетей подметили, что выражение "cok cok gizli" - странный перевод русской фразы "совершенно совершенно секретно", сам текст написан на очень слабом турецком языке. И автор - не только не сотрудник турецкой разведки, но и не турок вовсе.
Схожей оценки придерживается и свободно владеющий турецким языком главный редактор издания "Московский Комсомолец" в Турции Яшар Ниязбаев. Как он прокомментировал ИА REGNUM: "Текст написан очень небрежно, глупо. Официальные документы в Турции пишутся по-другому. Там жесткий канцелярский стиль, а не как тут дворовый разговорный. Я думаю, люди хотели просто пошутить. То есть, если бы они хотели серьезной реакции, они хотя бы текст и вид справки привели бы в более убедительный вид".
Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.
Митинги в поддержку Текебаева проходили все эти дни то у здания ГКНБ, то на площади Ала-Тоо.