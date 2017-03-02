Скандальный доклад турецкой разведки оказался фейком

"Документы турецкой службы безопасности", предоставленные СМИ юристами кыргызского оппозиционного политика Омурбека Текебаева, оказались грубой подделкой. Скандальный документ предоставили юристы, защищающие права арестованного по подозрению в причастности к коррупции и мошенничеству Омурбека Текебаева, Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова, выступая сегодня, 1 марта, на пресс-конференции в Бишкеке.

Как пишет ИА REGNUM, по словам Таалайгуль Токтакуновой, именно эта бумага является настоящей причиной ареста главы "Ата Мекена" Текебаева. "Он получил документ особой важности от турецкой службы безопасности. В нем говорится о том, что расследование авиакатастрофы в Бишкеке турецкого грузового самолета дало результаты. Находящийся груз - сотовые телефоны, компьютеры, деньги, драгметаллы и камни - принадлежали семье президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева".

По словам Токтакуновой, президент Кыргызстана не хотел, чтобы документ стал достоянием общественности, поэтому отдал спецслужбам приказ арестовать Текебаева.

От ответа на вопрос о достоверности документа юристы лидера "Ата Мекена" уклонились: "Достоверные ли документы и подтверждают ли принадлежность груза, это должны рассматривать только в депутатской комиссии". При этом представители арестованного политика отказались предоставить СМИ скандальные документы: "Я могла бы вам дать. Но я боюсь не только за себя, но и за вашу жизнь. Потому что документы оказались у депутата Омурбека Текебаева, и вы знаете, где он сейчас находится", - подчеркнула Таалайгуль Токтакунова.

Ближе к вечеру организаторы пресс-конференции опубликовали документы в Facebook.

При более пристальном изучении оказалось, что документ и его перевод, по всей видимости, представляют грубую подделку. Бланки не совпадают с доступными в интернете бланками турецкой разведки, текст на турецком и перевод на русский не совпадают. "Доклад турецкой разведки" написан с ошибками на турецком языке.

Среди прочего пользователи соцсетей подметили, что выражение "cok cok gizli" - странный перевод русской фразы "совершенно совершенно секретно", сам текст написан на очень слабом турецком языке. И автор - не только не сотрудник турецкой разведки, но и не турок вовсе.

Схожей оценки придерживается и свободно владеющий турецким языком главный редактор издания "Московский Комсомолец" в Турции Яшар Ниязбаев. Как он прокомментировал ИА REGNUM: "Текст написан очень небрежно, глупо. Официальные документы в Турции пишутся по-другому. Там жесткий канцелярский стиль, а не как тут дворовый разговорный. Я думаю, люди хотели просто пошутить. То есть, если бы они хотели серьезной реакции, они хотя бы текст и вид справки привели бы в более убедительный вид".

Напомним, 26 февраля Генеральная прокуратура в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Текебаева на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ. А 27 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ в течение двух месяцев.

Митинги в поддержку Текебаева проходили все эти дни то у здания ГКНБ, то на площади Ала-Тоо.