Стратегия фейка адвокатов Текебаева

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Кира Саввина

Защитники Омурбека Текебаева опозорились со своими документами от спецслужб Турции, с рассказами о каком-то таинственном "отце контрабанды" по кличке "Гремучая змея", который руководил тайной доставкой груза Атамбаева в Бишкек. Если честно, можно было бы окрестить контрабандиста "всех времен и народов" "Гюрза" или "Черная мамба", звучало бы брутально. Но, наверное, у юристов Текебаева не хватило фантазии, надо побольше читать шпионские детективы, а то как-то несерьезно подходите.

Сразу же после пресс-конференции юристов Текебаева, где были продемонстрированы якобы документы спецслужб Турции, прошла встреча главы МИД Кыргызстана с послом Турции Метин Кылычем. Можно представить, что испытал турецкий дипломат, когда прочитал о псевдосенсации текебаевских юристов. Он скорее был шокирован, испытал когнитивный диссонанс. Посол заявил, что "это подделка, "фейк", нелепость. Специальные службы Турции так не работают и тем более никому не передают документы со своими логотипами".

Он предположил, "что есть кто-то, кто желает, чтобы турецкая сторона искусственно была втянута в эти разбирательства. Турецкая Республика никогда не вмешивается во внутреннюю политику других стран, в том числе и Кыргызстана".

Пресс-релиз МИД сухой и официальный, наверное, не передал всей эмоциональности встречи. И ведь это в первый раз. Посол Турции, наверное, уже с опаской смотрит на Текебаева. В первый раз Омурбек Чиркешович шокировал турецкого дипломата, когда заявил, что Атамбаев, когда он заболел по пути в Нью-Йорк и был вынужден остаться в Турции, не принимают турецкие клиники по указанию самого Эрдогана. С позиции здравого смысла - откровенная ложь, но тогда Текебаев пошел по принципу "пипл схавает". И в ситуации с документами спецслужб Турции тоже расчет сделан на то, что простые люди поверят в этот фейк, который выдается под видом сенсации.

В целом, тактика защиты Текебаева строится на таких фейках. Омурбек Чиркешович и его соратники умеют преподносить неправду в красивой обертке откровенной демагогии. Также они якобы доказали, что документы с Белиза, которые получили спецслужбы, поддельные. С серьезным видом Текебаев демонстрировал журналистам, полученные его юристами документы с Белиза. Он заявил, а потом вслед за ним повторяют его соратники Шыкмаматов и Салянова, что в данных документах опровергается их причастность к офшорной компании Максима Бакиева Southfield Management Inc., они не входят в число бенефициаров. Но почему-то они умалчивают, что в документах, которые проверяют спецслужбы, речь идет совсем о другом.

В ноябре 2016 года в ГКНБ поступили апостилированные документы об учреждении декларации траста на передачу акций в компании Southfield Management Inc., зарегистрированной в Белизе в пользу О. Текебаева, А. Саляновой и А. Шыкмаматова. Из полученных документов следует, что белизская компания "Авалон Консалтинг", на которую оформлены 100 процентов акций компании М.Бакиева, 4 апреля 2012 года учредила в пользу указанных трех граждан траст.

Стоит отметить, что траст – это такая форма владения имуществом, при которой владеющее им лицо держит имущество в пользу другого лица. Лицо, на которое имущество оформлено, называется "трастовым управляющим". Оно держит это имущество не для своей пользы, а в пользу другого лица – бенефициара (выгодополучателя, выгодоприобретателя).

То есть могло произойти так, что Максим Бакиев и трое депутатов парламента договорились о сделке, но как гарантия была использована декларация траста. Согласно трасту, М.Бакиев временно передал 100% своей компании "Авалон Консалтинг", которая должна была в случае успеха гарантированно передать долю Текебаеву, Саляновой и Шыкмаматову.

Особо стоит подчеркнуть, что для объявления траста не нужна воля выгодоприобретателя (бенефициара). Трастовый акт подписывается только держателем имущества, то есть трастовым управляющим. Поэтому доводы о том, что нет подписей трех депутатов – это просто спекуляции, направленные на введение в заблуждение общества.

По условиям декларации траста от 4 апреля 2012 года Текебаев, Салянова и Шыкмаматов были заинтересованы в том, чтобы компания "Саутфилд" могла выручить от продажи своих акций в ЗАО "Альфа Телеком" сумму, превышающую 50 млн долларов США. Но к сроку окончания траста, то есть к 1 января 2015 года выгодоприобретатели Текебаев, Шыкмаматов и Салянова не смогли выполнить свои обязательства. Естественно, ничего и не получили.

В целях своей защиты Текебаев использует все средства. Кроме фейков идет давление на следствие и путем акций протестов, и лидер "Ата Мекена" даже не пытается додумать до конца возможные последствия своих действий. Текебаев и его соратники готовы ради своей защиты снова погрузить страну в митинговщину, которая только усилит негативные тенденции в экономике, ударит по благосостоянию граждан.

Действия лидеров "Ата Мекена" уже наталкивают людей на мысль о том, что, может, они действительно виновны, если Текебаев, Салянова и Шыкмаматов уже готовы использовать самые нелепые, опасные методы защиты, которые ставят под угрозу стабильность в стране, нанося ущерб отношениям Кыргызстана с иностранными государствами.

URL: http://www.vb.kg/356197
Теги:
Аида Салянова, Омурбек Текебаев, МИД, подделка, посольство, Турция
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    Комментарии
    Самат Камчыбеков
    02.03.2017, 12:11
    Карма: +5
    Сумма оценок комментариев
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    Комментариев: 16

    как можно было вообще выносить на публику такой сырой и неподготовленный вброс? видимо кончились "снаряды", нечего взрывать..

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