Закон о йодировании продуктов питания не исполняется и не реализуется

Закон о йодировании продуктов в Кыргызстане хоть и принят, но не исполняется и не реализуется. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил депутат Омонбек Артыкбаев.

В частности, он отметил, что соседняя страна Казахстан экспортирует в Кыргызстан нейодированную муку. При этом у себя они реализуют обогащенную муку.

"Сегодня к нам заходит мука из Казахстана и 90% ее йодом не обогащена. В то время как у себя они реализуют обогащенную муку, так как у них также действует закон, который требует употреблять только обогащенную продукцию", - сказал Артыков.

Стоит отметить, при недостатке йода в 2016 году врожденные пороки развития составили 18%, или 1/5 часть в общей структуре младенческой смертности. Инвалидность из-за врожденных пороков в общей структуре инвалидности детей до 17 лет составляет 26,2%.